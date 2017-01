Laboratório de Explosivos da Marinha recebe visita de peritos forenses da PJ

No âmbito do seu plano de formação anual, oito peritos forenses do setor de físico-química do Laboratório de Polícia Científica (LPC) da Polícia Judiciária visitaram o Laboratório de Explosivos da Marinha (LEM).

Embora o LPC esteja mais vocacionado para a análise de amostras em quantidades vestigiais, o que obriga a recorrer a alguns métodos analíticos diferentes dos usados no LEM, existem áreas complementares no que se refere aos materiais energéticos. Assim, esta visita centrou-se mais nos aspetos relacionados com a caracterização química, física e térmica com interesse para a área da ciência forense.

Além da apresentação das atividades desenvolvidas e da visita às instalações, foram ainda discutidas algumas técnicas instrumentais de análise implementadas e o respetivo impacto no controlo de qualidade de munições e explosivos. Tratando-se de uma área muito específica, este tipo de sinergias e troca de ideias são uma mais-valia para ambos os laboratórios.