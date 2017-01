Açores trabalham em conjunto com Canárias, Cabo Verde e Madeira na promoção do turismo

O diretor regional do Turismo revelou, esta quinta-feira, que está a ser preparado um grupo de trabalho com vista à promoção da atividade turística centrada na temática dos cruzeiros, em conjunto com as entidades responsáveis pelo turismo nas Canárias, Cabo Verde e Madeira. Filipe Macedo falava no âmbito da 37.ª FITUR – Feira Internacional de Turismo, que está a decorrer em Madrid.

“O objetivo é promover o trabalho conjunto relacionado com a temática do impacto dos cruzeiros nas cidades de escala, numa perspetiva de reter mais-valias destas escalas, no interesse direto das cidades e da sociedade, através de estudos de promoção, na qualificação do turismo, nos estudos de mercado e na investigação das tecnologias aplicadas ao setor”, salientou Filipe Macedo.

O diretor regional referiu também que “o início destes contactos permite uma apreciação de que tipo de políticas devem ser adotadas e concertadas entre as ilhas da Macaronésia, promovendo o turismo entre as várias Regiões, onde se destaca o possível acordo relativamente ao turismo de cruzeiros.”

Segundo defendeu, “é importante referir que a nossa presença neste tipo de eventos vai ao encontro à eficácia na promoção, já que nos permite posicionar o destino Açores em parcerias nas principais organizações internacionais do setor”, bem como em grupos de trabalho, também transnacionais, “como sejam os promovidos por um dos quatro eixos do programa INTERREG”, frisou Filipe Macedo.

A presença da Direção Regional do Turismo na FITUR visou concretizar o apoio institucional junto dos vários agentes privados açorianos do sector, que se fizeram representar em grande número, bem como de todos aqueles que neste momento pensam ou estão a concretizar decisões de investimento nos Açores, através da extensão da sua atividade na Região.

De recordar que a aposta nos mercados prioritários tem sido feita, em termos de captação de novos voos e de reforço de promoção, não só com países como a Espanha, mas também com a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido, de acordo com as premissas do PEMTA – Plano Estratégico de Marketing dos Açores.