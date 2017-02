Formação de ativos no setor turístico “é importante”

O Diretor Regional do Turismo afirmou, na Horta, que iniciativas como o workshop “Como gerir melhor o preço do meu hotel: a importância das variáveis na determinação do preço de venda” contribuem de forma pertinente para o desenvolvimento sustentável do turismo nos Açores, com uma intervenção focalizada no reforço de competências comerciais e de gestão dos agentes do setor.

Filipe Macedo, que falava no encerramento do workshop organizado pelo Turismo de Portugal, em parceria com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, reforçou que a sustentabilidade do crescimento da atividade turística nos Açores deve “assentar em três pilares fundamentais – o fator humano, o fator ambiental e o fator económico”.

Esta ação, em concreto, permitiu uma intervenção especializada junto do capital humano, ativo que diariamente faz da industria do turismo um reportório de vivências, experiências e emoções.

Para o Diretor Regional, “iniciativas como esta pretendem habilitar, através de um processo de partilha e transferência de conhecimento, os recursos humanos deste setor com ferramentas que os habilitem a otimizar o seu negócio”.

O workshop “Como Gerir Melhor o Preço do Meu Hotel: A Importância das Variáveis na Determinação do Preço de Venda” visou aproximar as empresas do turismo ao mercado real, sensibilizando-as para a necessidade e a importância de adaptar o preço às condições do mercado, volatilidade das suas principais variáveis determinantes e aos diversos canais de venda utilizados, com vista a maximizar a receita.

Este workshop decorreu nas ilhas Terceira, São Miguel e Faial, contando com um total de 110 participantes.