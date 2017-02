“Des(a)fiar a Escola” a 7 de março

A Câmara Municipal do Funchal vai voltar a organizar este ano a Conferência “Des(a)fiar a Escola”, dando continuidade ao trabalho desenvolvido no ano passado. A segunda edição decorre a 7 de março, no Teatro Municipal Baltazar Dias, e continua a ter como objetivos debater a escola, desafiando toda a comunidade educativa para esta reflexão, e dar visibilidade a diferentes experiências educativas que estejam a ser levadas a cabo no nosso território.

A edição desde ano contará com a participação de Carlos Neto, Adelaide Vala e Elsa Fernandes, que se debruçarão sobre a qualidade da resposta do atual modelo de organização escolar e familiar para as crianças. De forma a dar espaço ao trabalho desenvolvido na Região, a parte da tarde terá um formato de painel, intitulado “Des(a)fiar experiências educativas”, que vai discutir diferentes cenários de aprendizagem e refletir sobre o atual paradigma educativo, na busca de soluções construtivas que ajudem a alterá-lo. Este será um painel aberto a candidaturas da população em geral, até dia 28 de fevereiro, através da inscrição na conferência ou através de e-mail. A conferência será finalizada com a oferta de quatro workshops de temáticas diversas, realizados em simultâneo.