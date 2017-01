Encontros com as Pessoas no Espaço Social das Cruzes

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, visitaram ontem o Espaço Social das Cruzes, que é da responsabilidade da empresa municipal Sociohabitafunchal, servindo como centro de convívio aos munícipes de três empreendimentos habitacionais da Autarquia, neste caso, das Cruzes, do Comboio e da Alegria, todos na freguesia de São Pedro, onde a iniciativa decorre durante todo o mês de janeiro.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acompanhado do respetivo Executivo, foi, desta forma, visitar as instalações e entrar em contacto com os munícipes que dele normalmente usufruem, sendo dirigido especialmente à população sénior.

As principais atividades do Espaço, dinamizado pelas técnicas da Sociohabitafunchal, são as artes plásticas e a comemoração de algumas festas tradicionais, destacando-se, igualmente, a organização de excursões periódicas pela ilha, com o apoio da Junta de Freguesia.

A Autarquia comprometeu-se, do mesmo modo, a continuar a envidar todos os esforços no sentido de diversificar as atividades disponíveis para a população sénior de São Pedro.