Cafôfo discutiu Turismo do Funchal com a Embaixadora da Finlândia

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu ontem, nos Paços do Concelho, a Embaixadora da Finlândia em Portugal, Tarja Laitiainen, que esteve, até hoje, em visita oficial à Região. A Finlândia comemora, este ano, o primeiro centenário da sua Independência e esta visita à Madeira justificou-se pelo facto do 1º consulado finlandês na Península Ibérica ter sido aberto no Funchal, em 1919.

O Turismo no Município foi, justamente, um dos temas centrais do encontro, tendo Paulo Cafôfo enaltecido a importância dos mercados nórdicos para o Funchal, enquanto a Embaixadora lembrou que os contactos turísticos do país com a Madeira remontam ao início do século e que a Região continua a ser um dos principais destinos para onde os finlandeses viajam, sendo inevitavelmente bem recebidos. O Presidente explicou que o Executivo em funções apresentou uma Estratégia Municipal própria na área do Turismo e que o Funchal está a trabalhar afincadamente para qualificar a sua oferta turística, procurando potencializar as experiências únicas que a cidade oferece.

Paulo Cafôfo teve, igualmente, oportunidade de abordar outras áreas estruturais desenvolvidas ao longo do mandato, como a política de Reabilitação Urbana ou o Programa de Revitalização do Comércio e Serviços, com a diplomata a deixar elogios à dinâmica e à ambição da política municipal em curso.

Para o dia de hoje, a Embaixada finlandesa tinha prevista uma ação simbólica e solidária, com a plantação de uma árvore no Parque Ecológico do Funchal, depois dos incêndios que afetaram a cidade em agosto, mas tal não foi possível, dadas as condições climatéricas adversas que se abateram sobre a ilha. Paulo Cafôfo registou, contudo, com bastante apreço a intenção, deixando a porta aberta para a concretização da mesma num futuro próximo.