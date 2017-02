Apresentação do SKY – Mascote da Ponta do Sol Cup 2017

A Associação Desportiva Pontassolense promove, na próxima sexta-feira, 17 de Fevereiro, pelas 9h45, na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, a apresentação oficial da Mascote da 1ª edição da Ponta do Sol Cup 2017.

Esta cerimónia contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, e com os elementos da comissão organizadora do torneio.

A apresentação do “SKY”é o pontapé de saída do torneio Ponta do Sol Cup 2017 que decorrerá nos dias 25, 26 e 27 no Estádio Municipal dos Canhas. Este é um promovido pela Associação Desportiva Pontassolense em parceria com a Câmara Municipal da Ponta do Sol.