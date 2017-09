CMF recuperou passadiço na Praia Formosa

A Praia Formosa já tem um novo passadiço de 300 metros, a ligar o túnel da Doca do Cavacas aos antigos terrenos da Shell, num investimento da Câmara Municipal do Funchal de cerca de 80 mil euros. O objetivo foi requalificar este troço da promenade que liga a Praia Formosa a Câmara de Lobos, com uma solução durável e de qualidade, que viabilizasse, em condições de segurança, o trajeto dos milhares de pessoas que, sobretudo nesta altura do ano, utilizam bastante aquele passeio pedonal na frente mar do Funchal.

O Presidente da Câmara, Paulo Cafôfo, inaugurou o novo passadiço e reiterou que “o atual Executivo tem tido uma preocupação constante no sentido de requalificar esta zona”, vindo a intervenção em causa dotar a área, frequentada durante todo o ano tanto por madeirenses e turistas, de “condições pedonais para que as pessoas possam circular em perfeitas condições de segurança.”

A Autarquia tem vindo a beneficiar de forma progressiva esta que é considerada a melhor praia natural do Funchal, registando, no início desta época balnear, a regularização do calhau, promovida pela Frente MarFunchal. A Câmara Municipal também voltou a disponibilizar, este ano, um parque de estacionamento gratuito junto à Ponte da Praia, bem como tem em funcionamento a Praia Inclusiva, com equipamentos que permitem o acesso ao mar para deficientes motores e invisuais. Os lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida também se mantêm junto à praia.