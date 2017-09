Alexandre Camacho vence Rali do Nacional

Alexandre Camacho/Pedro Calado foram os grandes vencedores da edição 2017 do Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos, prova organizada pela Seção de Desportos Motorizados do CD Nacional e que foi no último fim de semana para a estrada.

Sexta-feira, na estreia da Classificativa Espetáculo do Estreito, Filipe Pires/Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer Evo X) foram os mais rápidos, assumindo a liderança da prova.

Sábado os concorrentes tiveram de cumprir mais sete especiais, a primeira das quais (Paheiro Ferreiro) com Rui Pinto/Paulo Fiúza a serem os mais rápidos, mas sem conseguir retirar a liderança a Pires/Mendonça.

Na primeira passagem por Câmara de Lobos Alexandre Camacho foi muito mais rápido do que a concorrência (10,5 segundos de vantagem sobre Filipe Pires), assumindo a liderança da prova para não mais a deixar.

Camacho foi o mais rápido na 4ª, 6ª e 7ª PEC’s, sendo apenas superado por Rui Pinto na 5ª PEC, e mesmo assim por apenas 3 décimas.

À entrada para a derradeira PEC Camacho tinha já 40,6 segundos de vantagem sobre Rui Pinto, mas nem por isso abrandou o ritmo, somando mais um triunfo e garantindo a vitória no rali em termos absolutos.

No segundo lugar ficou precisamente Rui Pinto, a 42,5 segundos do vencedor, com Vasco Silva/Ricardo Ventura (a 1;36,1 do vencedor) a ocuparem o derradeiro lugar do pódio.

Com esta vitória, Alexandre Camacho/Pedro Calado ficam muito perto da conquista do título regional de ralis.