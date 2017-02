Comitiva do CD Nacional visitou Estabelecimento Prisional

Uma comitiva da equipa sénior de futebol do CD Nacional marcou presença, na tarde de ontem, no Estabelecimento Prisional do Funchal, onde participou em atividades com a população reclusa.

O ponto alto da visita foi um jogo entre os atletas do CD Nacional e uma equipa de reclusos, que proporcionou momentos de grande animação.

Na ocasião, capitão Rui Correia salientou a importância desta iniciativa como forma não só de proporcionar uma experiência diferente para os atletas, mas, acima de tudo, para que os reclusos não percam o contacto com o mundo exterior.