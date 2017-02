Recuperação de espécies protegidas em Leiria

O Comando Territorial do Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental das Caldas da Rainha e do Posto Territorial da Benedita, apreendeu ontem, dia 22 de fevereiro, numa residência devoluta na Benedita, diversas espécies protegidas e abrangidas pela convenção CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção).

A ação ocorreu na sequência de uma investigação por dano contra a natureza, tendo sido apreendido: 25 cobras piton; Uma cobra do milho; 26 roedores que seriam utilizados para alimentar os répteis; 19 lagartos (gekos); Dois ouriços; e Diverso material de acondicionamento e alimentação dos répteis.

A ação contou com a colaboração do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O proprietário foi identificado.