Costinha ‘de olhos postos’ no futuro

Costinha foi, na tarde de ontem, oficialmente apresentado como novo treinador da equipa sénior de futebol do CD Nacional.

Na ocasião, Rui Alves, presidente do Nacional, justificou a escolha pela confiança depositada nas capacidades do técnico, mas sublinhou também que a despromoção da equipa à II Liga não pode ser dissociada da redução registada ao nível das subvenções do Governo Regional.

Lamentou por isso que alguns jornalistas não façam uma verdadeira análise do impacto negativo que é para as contas da Região a descida do Nacional, pois representa uma perda de receita fiscal na ordem de 1,8 milhões de euros.

Quanto a Costinha, afirmou-se muito feliz por voltar ao primeiro clube onde foi campeão como sénior, deixando uma promessa: “Trabalhar bem o presente para ter um bom futuro”.

A equipa técnica lidera por Costinha terá como adjuntos Nuno Pinto, Ricardo Moniz, Emídio Junior e Ricardo Vasconcelos, estes dois últimos a transitar da equipa técnica anterior.