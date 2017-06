Academia das Carnes no Porto, Lisboa, França e Suíça

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira estará presente, no dia 3 de junho, nos seguintes eventos:

No II Capítulo da Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo – na Área Metropolitana do Porto.

No XVI Capítulo da “Confrérie des Mangeux de Cerises de Bords du Loiret-na Região Centro de França, próximo da cidade de Paris.

No VI Capítulo da “Confrérie de Cerise et du Kirschu de Forbach et Environs”-na Região do “Gran Est”, norte este de França, perto da fronteira com Alemanha.

No X Capítulo da Confraria do Vinho Arinto de Bucelas – na Área Metropolitana de Lisboa.

No dia 10 de Junho, no “Chapitre du Château de Gruyères” da Confrérie du Gruyère-no Cantão Suíço de Fribourg.