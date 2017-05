Ministro da Defesa de Timor-Leste visita a Marinha

O Ministro da Defesa Nacional de Timor-Leste, Cirilo Cristóvão, visitou, ontem, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional no âmbito das boas relações entre a Marinha Portuguesa e a Defesa de Timor-Leste.

Acompanhado pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante António Silva Ribeiro, o Ministro da Defesa de Timor-Leste visitou o Estado-Maior da Armada e o Comando Geral da Polícia Marítima.

O ministro Cirilo Cristóvão conheceu também a Base Naval de Lisboa (BNL), no Alfeite, onde visitou as instalações do Centro de Operações Marítimas (COMAR) e o navio patrulha oceânico Figueira da Foz.