Autoridade Marítima Nacional garante segurança após afundamento de embarcação na ilha da Madeira

A Autoridade Marítima Nacional, através de uma equipa de combate à poluição, garantiu durante a madrugada de hoje a segurança no porto do Porto Moniz, na ilha da Madeira, depois de uma embarcação de pesca com oito tripulantes a bordo se ter afundado após colidir com uma rocha.

O alerta foi recebido pelas 21h30, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), tendo sido ativada de imediato para o local a equipa de combate à poluição da Capitania do Porto do Funchal e do Departamento Marítimo da Madeira, a Polícia Marítima e uma embarcação do Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos (SANAS).

No local, constatou-se que os tripulantes tinham conseguido sair pelos próprios meios, encontrando-se bem fisicamente e que não havia qualquer vestígio de poluição. No entanto, uma vez que a embarcação de pesca tinha seis toneladas de combustível nos tanques, os elementos da equipa de combate à poluição, com o auxílio da embarcação do SANAS, colocaram barreiras de contenção para evitar a propagação de substâncias poluentes, tendo os trabalhos sido concluídos pelas 04h30.

Neste momento está em curso um plano para remoção da embarcação acidentada por parte do armador. O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.