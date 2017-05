Centro Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva assinalou 10.º Aniversário

O Presidente Marcelo Rebelo visitou o Centro Desenvolvimento da Criança Torrado da Silva, no Hospital Garcia de Orta em Almada, por ocasião do seu 10.º Aniversário.

Após ter sido recebido pelo Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Rosa de Matos, pelo Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas, pela Responsável pelo Centro de Investigação e pelo Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta (HGH), respetivamente Ana Jorge e Daniel Ferro, o Presidente da República descerrou uma placa alusiva à ocasião e visitou as instalações do Centro, nomeadamente as salas de adaptação às ajudas técnicas, de novas tecnologias, de terapia e de espera, onde se encontravam expostas obras dos utentes.

No hall de entrada do hospital decorreu a Sessão de Encerramento das comemorações dos 10 anos do Centro de Desenvolvimento Criança, onde, antes do Presidente da República, usaram da palavra a Responsável pelo Centro de Investigação do HGH, Ana Jorge, o Diretor do Centro de Desenvolvimento da Criança, José Paulo Teixeira, e o Presidente do Conselho de Administração do HGH, Daniel Ferro.