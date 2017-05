Pós-Graduação em “Estudos Estratégicos e de Segurança” em fase de candidatura

Decorre até ao próximo dia 16 de junho a 1ª fase de candidaturas para a Pós-Graduação em “Estudos Estratégicos e de Segurança”. A pós-graduação é desenvolvida ao abrigo de um protocolo de colaboração entre a Universidade Nova de Lisboa- FCSH e o Instituto da Defesa Nacional.

A Pós-Graduação iniciar-se-á no final de setembro e terá a duração de dois semestres. É aceite a inscrição em módulos individuais ou conjuntos de módulos.

A conclusão com aprovação do curso (60 ECTS) confere um diploma de Pós- Graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança. Os alunos que frequentem e concluam a PGEES e entendam prosseguir os seus Estudos a nível do 2º Ciclo em Ciência Política e Relações Internacionais na FCSH é assegurada a creditação parcial à parte da Componente Letiva (1º Ano Curricular) do mesmo.

Esta ação de formação destina-se a candidatos com potencial para o desempenho de funções de direção ou de assessoria técnica nas estruturas públicas do Estado, nas empresas, em organismos privados e no quadro da sociedade civil, bem como em organizações governamentais, não-governamentais, intergovernamentais e internacionais.

A Pós-Graduação visa fomentar o conhecimento científico e proporcionar instrumentos de análise e metodologias necessários para avaliar, gerir e tomar decisões, face a problemas concretos decorrentes dos desafios impostos pelo novo enquadramento da segurança internacional e da defesa, pela cooperação internacional, pela globalização, pelo contexto geopolítico e geoestratégico em que se configuram as relações de poderes mundiais, nos quais os processos de decisão estratégica e o enquadramento da segurança e defesa nacional devem ser equacionados.

A Pós-Graduação desenvolverá uma ligação estreita com entidades nacionais e estrangeiras, nomeadamente com outras entidades de ensino e think tanks vocacionados para as temáticas em estudo.