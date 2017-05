Detenção por tráfico de estupefacientes em São Miguel

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve uma sexagenária, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Os factos ocorreram na Ilha de São Miguel, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias que permitiram apreender à suspeita uma quantidade de pólen de haxixe, suficiente para oitenta e seis doses individuais.

A detida, reformada e sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.