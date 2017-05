A Escola Gonçalves Zarco organiza esta quinta-feira, dia 1 de junho, pelas 11:40H, na sala de sessões, uma conferência sobre o papel pedagógico dos hinos, proferida pelo professor Carlos Gonçalves, presidente do Conservatório Escola Profissional das artes da Madeira.

No início, será feita a apresentação oficial do novo hino da nossa escola. O hino tem a letra do escritor e professor António Castro e música da maestrina e professora Maria João Caires.