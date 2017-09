Visita do Presidente do Governo das Canárias ‘é importante a vários níveis’

O Presidente do Governo dos Açores afirmou que a visita ao arquipélago do Presidente do Governo das Canárias, que ontem se iniciou, apresenta-se como muito importante ao nível bilateral entre as duas regiões, mas também no âmbito do espaço da Macaronésia e da União Europeia.

“Esta é uma visita que é importante a vários níveis. Desde logo, ao nível bilateral, no sentido de explorar e de aprofundar a cooperação e o intercâmbio entre as Canárias e os Açores” em áreas como, por exemplo, os transportes e as trocas comerciais, afirmou Vasco Cordeiro aos jornalistas.

No primeiro dia desta visita de Fernando Clavijo Batlle, a convite de Vasco Cordeiro, o Presidente do Governo dos Açores adiantou que esta deslocação oficial assume, também, relevância ao nível da Macaronésia, uma vez que Açores e Canárias são duas das regiões que fazem parte deste espaço geográfico.

“Estou convicto que é possível afirmá-lo ainda mais, criando as condições para, desde logo, dar um novo impulso à Declaração de Mindelo, que consta de 2010”, destacou Vasco Cordeiro.

Ao nível da União Europeia, Vasco Cordeiro recordou que as Canárias vão assumir a presidência da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, realçando que há um conjunto de desafios que, a nível europeu, se coloca no futuro próximo.

“Estamos já a trabalhar no cenário pós 2020, tendo em conta os desafios muitos concretos que se colocam, entre outros, ao nível da Política de Coesão. Esta visita é mais uma oportunidade, para além dos contactos já mantidos, de reforçar e de melhor articular posições que permitirão, nas áreas de interesse comum, sermos mais fortes”, disse.

Fernando Clavijo Batlle e Vasco Cordeiro visitaram ontem a Central Geotérmica do Pico Vermelho, a fábrica de produção de chá da Gorreana e o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas.

Nesta segunda-feira, está previsto um encontro entre os Presidentes dos executivos dos Açores e das Canárias, uma reunião entre os dois Governos e a assinatura de um Memorando de Entendimento entre as duas Regiões.