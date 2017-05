Açores recebem 35.ª Conferência Anual do CIRCOM

O Presidente do Governo congratulou-se ontem com a realização nos Açores da 35.ª Conferência Anual do CIRCOM, um encontro de televisões regionais europeias que vai decorrer esta quinta e sexta-feira na ilha de São Miguel.

“É um gosto acolher este encontro, não apenas porque esta é uma forma de dar a conhecer a nossa Região na Europa, mas, também, porque nos Açores há uma consciência bem vincada quanto à importância que um órgão de comunicação social como a RTP trouxe, ao longo do tempo, e ainda traz para o reforço e para a promoção da identidade regional”, afirmou Vasco Cordeiro.

Após ter recebido, em audiência, os responsáveis do CIRCOM e o Presidente da RTP, Vasco Cordeiro salientou o papel que a televisão e a rádio públicas tiveram e têm na aproximação entre as diversas ilhas da Região, mas também na aproximação cada vez maior do arquipélago às comunidades açorianas espalhadas pelo mundo.

“Para além de dar as boas-vindas à Região Autónoma dos Açores, gostaria de registar como muito positiva esta escolha e o trabalho que a RTP fez no sentido de garantir que esta conferência, que tem o apoio do Governo dos Açores, tenha lugar na Região”, frisou o Presidente do Governo.

A Conferência Anual de 2017 do CIRCOM vai reunir, em Ponta Delgada, cerca de 150 delegados de mais de 30 países, que debaterão os desafios atuais e futuros das televisões regionais no espaço europeu.