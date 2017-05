Marcelo visitou Société Européenne des Satélites

O Presidente da República, acompanhado pelo Grão-Duque do Luxemburgo, visitou a Société Européenne des Satélites (SES), onde foram recebidos pelo Presidente do Conselho de Administração da SES, Romain Bausch, e restantes corpos dirigentes da empresa.

Após uma visita ao Palácio onde se encontram os serviços administrativos e onde ficou a conhecer a história da SES e as parcerias Portugal-Luxemburgo, o Presidente da República tirou uma fotografia de família no exterior das instalações e visitou o Centro de Operações e de Controle de Satélites no edifício técnico.

No final da visita e antes da assinatura do livro de honra, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com os trabalhadores portugueses da SES.