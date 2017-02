Gala das Quinas de Ouro em Março

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) juntaram-se para organizar a II edição da Gala das Quinas de Ouro, um evento de grande dimensão que tem como objetivo principal reconhecer o trabalho dos portugueses e portuguesas com melhor desempenho no futebol, futsal e futebol de praia em 2016 (em Portugal ou no estrangeiro).

Depois da edição inaugural, cuja organização foi levada a cabo exclusivamente pela FPF em 2015, esta parceria possibilitada pela assinatura de um protocolo entre as três instituições resultou na a criação do “Conselho Quinas de Ouro”, um organismo composto por elementos da FPF, ANTF e SJPF com larga experiência e conhecimento no futebol. Será deles a responsabilidade de indicar os nomeados para cada categoria, que serão anunciados ainda no decorrer desta semana.

A dimensão e o simbolismo da II Gala das Quinas de Ouro, que se irá realizar após um ano de ouro para o futebol português, “exigia” o envolvimento de toda a “família do futebol” nas decisões finais. Assim, a votação dos vencedores terá a participação de treinadores, jogadores e público, em moldes que serão anunciados oportunamente.

Na cerimónia, a decorrer em Março, serão ainda premiados os árbitros mais bem classificados na época 2015/16 e revelados o Onze do ano de futebol masculino e o Onze do ano de futebol feminino, eleição exclusiva do SJPF.