Para celebrar o Dia Mundial da Atividade Física, a Direção-Geral da Saúde promove, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, uma sessão que terá lugar no próximo dia 11 de abril, entre as 11h e as 13h, na Cidade do Futebol, junto ao Jamor. Nesta sessão será apresentado o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, da Direção-Geral da Saúde.

