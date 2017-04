ESCLARECIMENTO ARM – Água e Resíduos da Madeira, S.A.

ESCLARECIMENTO

No seguimento das notícias publicadas nos últimos dias sobre o tarifário de fornecimento de água em alta aos municípios, a ARM (Águas e Resíduos da Madeira) emite o seguinte esclarecimento, como forma de informar todos os cidadãos:

1- Contrariamente ao que afirma o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, a ARM (Águas e Resíduos da Madeira) prevê apenas uma atualização de 3% na tarifa do fornecimento de água em alta aos municípios (21% não é, por isso, verdade), tarifa essa que não é atualizada desde 2014.

2- Esses 3% representam na faturação de um consumidor médio menos de um cêntimo por cada 1.000 (mil) litros de água consumida ou seja cerca de 10 cêntimos na fatura mensal.

3- No que respeita ao serviço dos resíduos (lixos indiferenciados), a tarifa média cobrada pela ARM, no ano 2017, NÃO SOFRERÁ QUALQUER AUMENTO (330% não é, por isso, verdade). Esta tarifa englobava duas componentes (uma fixa e uma variável), passando a partir de agora a ser uma tarifa única, pelo que o valor a pagar dependerá apenas da quantidade de resíduos entregue. No caso particular do Funchal, a câmara pagará, em 2017, menos que nos anos anteriores.

4- Contrariamente ao que afirma o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, a ARM garante tratamento igual a todos os seus municípios clientes e recusa a ideia de qualquer tipo de diferenciação em função da sua cor política. Prova disso, são os oito milhões de obras nas redes de água e esgotos de Machico e de Santana, autarquias geridas por executivos do PS e CDS, cujos concursos serão lançados no próximo mês.

ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. • Rua dos Ferreiros, nº 148 – 150 • 9000-082 Funchal

Telef.: 351 291 201020 • Fax: 351 291 201021 • E-mail: geral@aguasdamadeira.pt