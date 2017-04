Hospital prevê gastar 40 milhões de euros em medicamentos até ao final do ano

Na sequência de notícias vindas a público sobre a falta de medicamentos, a Secretaria Regional da Saúde considera necessário proceder ao seguinte esclarecimento:

1. O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E ( SESARAM) dispende cerca de 32 milhões de euros em medicamentos por ano, prevendo-se atingir no ano em curso os 40 milhões de euros.

2. O envelhecimento demográfico, as doenças crónicas e a introdução de novos medicamentos aumentam as necessidades em saúde, a que o Serviço de Saúde procura responder com qualidade e segurança.

3. Em momento algum, a vida e o tratamento dos doentes esteve em causa por falta de cuidados de saúde ou por falhas pontuais de determinados fármacos, que são repostos pela farmácia hospitalar em tempo útil.

4. Em caso de ruptura de fármacos urgentes, o SESARAM aciona alternativas, nomeadamente com o recurso aos fornecedores, às unidades privadas de saúde da Região ou a unidades públicas do Serviço Nacional de Saúde, não estando em causa o tratamento do doente.

5. Só no ano transacto, o Serviço de Saúde da Região disponibilizou cerca de 98 mil vacinas, no valor de 900 mil euros, estando a taxa de cobertura da população acima dos 95 por cento. Aproveitamos para apelar a que os pais vacinem as suas crianças.

6. O Serviço de Saúde da Região acompanha a evolução científica e recorre aos novos fármacos, aos designados biosimilares de elevado custo para os sistemas de saúde, que todavia asseguram o tratamento específico e direcionado para as doenças do foro oncológico, inflamatório, metabólico e auto-imune. Em 2016 realizámos 3335 tratamentos com estes fármacos, com o custo de 1,2 milhões de euros.

7. O Serviço de Saúde da Região realizou em 2016, 12 284 tratamentos de radioterapia, 16 012 tratamentos de quimioterapia, 10 tratamentos de radiocirurgia e 12 tratamentos de braquiterapia, que custaram 350 mil euros.

8. A secretaria regional da Saúde tranquiliza a população, reafirmando que o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira presta serviços de saúde com segurança, qualidade e elevada responsabilidade, conforme reconhecido recentemente pela Direcção Geral de Saúde, em resultado da elevada competência dos nossos profissionais.