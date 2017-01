FPF emite voto de pesar pela morte de Alberto da Ponte

“Em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol gostaria de expressar o meu voto de profundo pesar pela morte de Alberto da Ponte.

Antigo presidente executivo da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), dona da cerveja Sagres e da Água do Luso, e ex-Presidente do Conselho de Administração da RTP, Alberto da Ponte foi, ao longo de vários anos, e nas várias empresas que liderou, um parceiro empenhado, leal e entusiástico da FPF e das Seleções Nacionais.

A sua imaginação, o seu profissionalismo e capacidade de gestão, ajudaram não só as empresas que serviu mas igualmente o futebol português. Não só liderou e aprofundou a relação da FPF com a Sagres, o nosso mais antigo patrocinador, como, na RTP, contribuiu para a divulgação e crescente popularidade do nosso desporto.

À Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, onde desempenhava atualmente as funções de Presidente da Assembleia-Geral, deixo, nesta hora mais difícil, uma especial palavra de conforto.

Pessoa de trato afável e de cortesia ímpar, Alberto da Ponte deixa igualmente ao País um enorme legado de seriedade, honradez e competência profissional.

Em nome da FPF, envio as mais profundas condolências à família, amigos e colegas de Alberto da Ponte.”

Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol