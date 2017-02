Cidade do Futebol vai ser ampliada

A Federação Portuguesa de Futebol e a Câmara Municipal de Oeiras formalizaram um Memorando de Entendimento que vai permitir a construção de um pavilhão, do Museu das Seleções Nacionais e de campos de futebol de praia na Cidade do Futebol.

Esta ampliação da nova “casa” das Seleções Nacionais concretiza a aspiração de reunir no mesmo espaço todas as Equipas das Quinas sob a tutela da FPF, nas quais se englobam todas as seleções nacionais de futebol masculino, feminino e futsal e ainda a Seleção Nacional de futebol de praia.

O prolongamento da parceria entre a FPF e a CM Oeiras marca a fase 2 da nova sede do organismo que tutela o futebol português, que foi inaugurada no dia 31 de março de 2016 e contou sempre com o apoio incondicional da edilidade local.

Fernando Gomes, Presidente da FPF, enalteceu a importância de poder contar com todas as seleções a trabalhar na Cidade do Futebol: “Estamos muito satisfeitos com a assinatura deste Memorando de Entendimento, que nos vai possibilitar o alargamento da Cidade do Futebol e proporcionar condições de trabalho ainda melhores aos nossos atletasEra extremamente importante que todos nós tivéssemos um espaço próprio para desenvoler a nossa atividade, termos a nossa “casa”. Sabemos como isso foi importante na preparação das nossas seleções (…). Tendo essa consciência, não parámos enquanto não concretizámos este objetivo, que é alargar a Cidade do Futebol a todas as modalidades que fazem parte da FPF. ”

Paulo Vistas, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, destacou o entendimento que tem existido com a Federação Portuguesa de Futebol em projetos de grande envergadura: “Está dado mais um passo para continuarmos a concretizar este sonho, que é o de construirmos esta verdadeira casa das seleções. A relação entre a Câmara Municipal de Oeiras e a FPF tem sido profícua. Temos conseguido terminar em tempo record quer os projetos de execução, quer as próprias obras.”

A assinatura deste Memorando de Entendimento foi presenciada por todos os elementos da Direção da FPF e ainda por Nuno Costa, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras.

Fonte: www.fpf.pt