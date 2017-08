FPF abre candidaturas de apoio para o melhoramento de infraestruturas

Com o claro objetivo de assegurar condições de excelência para a prática desportiva e para a promoção do futebol profissional, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu abrir um espaço de candidaturas que visa apoiar o melhoramento de infraestruturas aos clubes participantes da Liga Ledman Pro.

Os formulários de candidatura poderão ser entregues até 31 de dezembro e estão disponíveis para todos os emblemas do segundo escalão do futebol português, com exceção das equipas B. O valor global máximo a atribuir pela FPF, durante a época desportiva 2017/2018, é de 500 mil euros, sendo que o limite a atribuir a cada sociedade desportiva é de 33,333mil euros ou 50% do orçamento apresentado por essa sociedade desportiva para a presente época desportiva, consoante o que for inferior.

A análise e decisão dos processos compete à Direção da FPF, no decurso do mês seguinte ao da entrega da candidatura ou da prestação das informações complementares, quando requeridas.

Este apoio destina-se ao melhoramento das infraestruturas em termos gerais, incluindo relvados, campos de treino, estádios, zonas sociais, medidas de autoproteção, segurança, apoio à transmissão televisiva e aos espectadores, e o controlo da sua execução.

O formulário, devidamente preenchido e assinado, e os documentos que o acompanham, devem ser enviados para o endereço: programa.candidaturas@fpf.pt