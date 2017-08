Cristiano Ronaldo nos três finalistas para jogador do ano

Cristiano Ronaldo está entre os três finalistas do prémio de Jogador do Ano da UEFA, num título relativo à temporada 2016/17. O internacional português concorre com Lionel Messi, do Barcelona, e Gianluigi Buffon, da Juventus, pelo galardão atribuído pelo organismo europeu.

O vencedor será anunciado a 24 de agosto, durante a cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18. De acordo com a UEFA, o lote de três finalistas foi apurado por um júri composto pelos 80 treinadores dos clubes que participaram nas fases de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa na época de 2016/17 e por 55 jornalistas escolhidos pela European Sports Media (ESM), representando todas as federações filiadas. Os treinadores não puderam votar em jogadores da sua equipa.

No setor feminino, as finalistas são Pernille Harder (Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon) e Martens Lieke (FC Rosengård, agora no Barcelona).