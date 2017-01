Nas bancas a edição 895 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 895 – 20/01/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“A universidade da Madeira não está Preparada para os invisuais”

Cristina Henriques é invisual desde que nasceu e está no terceiro ano do curso de Psicologia, na UMa. Em entrevista ao «Tribuna» apontou algumas lacunas existentes neste estabelecimento de ensino superior que dificultam nos estudos dos invisuais. Assim como outros entraves no dia a dia. Opinou sobre a ideia que as pessoas têm de que os invisuais não conseguem fazer uma vida normal, a qual contraria. E lamenta a descriminação das mulheres cegas que querem ser mães.

Saúde mental bateu no fundo

Ricardo Alves sai da direcção clínica do Serviço de Psiquiatria do SESARAM depois de não ver confirmados anos de promessas feitas pela tutela. Em causa está a clara falta de clínicos desta especialidade na Madeira. O problema tende a agravar-se com o aumento da prevalência de doenças do foro psiquiátrico.

Centro da Mãe com mais pedidos de apoio de mães mais velhas

No que se refere a pedidos de ajuda a mães mais velhas.

O Centro da Mãe exerce uma ajuda transversal a grávidas em risco, assegurando acolhimento temporário a jovens adolescentes grávidas ou a mães com filhos em situação de absoluta necessidade. Mafalda Costa considera importante o apoio da autarquia do Funchal para a concretização do projeto que dirige.

Balcão do Investidor já atendeu mais de mil investidores

Criado em agosto de 2015, o Balcão do Investidor funciona como um espaço complementar aos atuais serviços municipais, com “o intuito de prestar aos potenciais investidores no concelho do Funchal todo o tipo de informações que estes necessitem”.

Praia do Porto Santo com “ameaças e riscos”

O deputado Edgar Silva defende a urgência de identificar os nexos causais dessas ameaças e riscos e apresentou uma proposta na ALM.

Funchal é a cidade portuguesa com melhor reputação online

Numa avaliação feita por viajantes de todo o mundo, o Funchal foi considerado a cidade portuguesa com melhor reputação online. Com 84,11 pontos (em 100 possíveis), a cidade funchalense alcança assim a 26.ª posição no Ranking de Reputação 2017 da trivago.

Geodiversidade da Madeira debatida em seminário Eco-Escolas

A iniciativa, que decorre em Ílhavo, conta com mais de três centenas de participantes. A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais vai estar representada, até o próximo domingo, dia 22, no Seminário Nacional Eco-Escolas. O Eco-Escolas, desenvolvido em Portugal desde 1996, conta com a parceria de vários municípios e apoios específicos de mecenas para algumas das suas atividades.

Secretaria da Cultura retoma projeto “Dar a Ver”

Depois do sucesso que teve a primeira edição no ano passado, o projeto cultural “Dar a Ver” regressa com nova e aumentada edição. Até ao próximo mês de novembro estão já previstas onze ações, para as quais estão convidados especialistas, locais e nacionais.

Autarquia do Funchal ‘enerva com tanto show-off’

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Madeira (SITAM), Ivo Silva, classifica de ´diabólicas’ as negociações com a Câmara Municipal do Funchal em relação aos horários do comércio para o período de Natal.

Concurso público para a construção do novo Hospital avança este ano

Depois da fase de projeto, que ficará concluída até ao Verão, o Executivo Regional vai proceder à preparação do concurso público internacional para a construção. O custo total estimado do novo Hospital da Madeira é de 340 milhões de euros.

Petição contra excesso do peso das mochilas

Conta com mais de 5 mil assinaturas.