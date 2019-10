Nas bancas a edição 1037 do Tribuna da Madeira

“Esta vai ser uma Legislatura diferente”

Coligação marcada por “sede de poder’

Fraudes com empregos falsos tem aumentado

Ordem dos Advogados aborda “Direito dos Estrangeiros”

Mais prevenção e deteção na saúde da visão

CINM promovido na WEB SUMMIT

“Missão no Iraque” em exposição

Simulacro de incêndio na Olga de Brito

Olimar confirma voo para o Porto Santo em 2020

Workshop promove inovação para festas

Ambiente social contribui para a obesidade infantil

José Manuel Rodrigues tomou posse como Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e “fez história”. Foi a primeira vez em 43 anos de Autonomia que a Mesa da ALM não é dirigida pelo PSD. No discurso, garantiu “inteira lealdade” e afirmou que será o “Presidente de todos os Deputados”. Miguel Albuquerque, reeleito e empossado Presidente do Governo Regional da Madeira, tem a convicção que “este é um Governo de trabalho e realização”.Antigo secretário-geral-adjunto do PSD-M até admite deixar o partido. Na semana em que Assembleia Legislativa e Governo Regional entraram em funções, agora numa legislatura marcada pela coligação entre PSD e CDS/PP, o Tribuna da Madeira quis ouvir alguns actuais e antigos protagonistas políticos. Assim, fomos auscultar as opiniões do actual secretário-geral do PS, de um actual deputado do JPP, de dois ex-deputados (do PTP e do BE) e do antigo secretário-geral-adjunto do PSD. Filipe Malheiro, claramente, não esconde a ‘revolta’. A generalidade dos nossos interlocutores, de resto, parece não ter dúvidas que o novo cenário político regional não deixa muitos motivos para regozijo.No mês em que se comemora a cibersegurança, fica o alerta para as situações de fraudes nas ofertas de emprego, um fenómeno crescente. A empresa especialista em Recursos Humanos do Grupo Adecco, a ‘Spring Professional’, alerta para o aumento do número de fraudes relacionadas com empregos falsos, como resultado do desemprego existente, mas também da digitalização da economia. No mês em que se comemora a cibersegurança, para a Spring é também essencial alertar para as situações de fraudes nas ofertas de emprego, que representam além da perda de tempo, um factor de desmotivação e que representam um fenómeno crescente.O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados leva a efeito, nesta sexta-feira, dia 18, no Auditório da Reitoria da “UMA”, no Colégio dos Jesuítas, uma conferência subordinada à temática “O Direito dos Estrangeiros”.O Dia Mundial da Visão assinala-se a 10 de outubro. Promovida pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (The International Agency for the Prevention of Blindness), esta data visa, todos os anos, despertar a consciência da população para a crucial importância de consultar regularmente um especialista dos cuidados da visão, seja ele um optometrista ou um oftalmologista, por forma a prevenir ou detetar atempadamente o surgimento de eventuais condições visuais ou doenças oculares. A verdade é que nunca foi tão imperativo como hoje apostar na sensibilização e na educação para um correto e consciente cuidado com a saúde da visão. Isto porque os números têm refletido uma realidade pouco animadora no que respeita à qualidade da nossa função visual.A SDM vai promover, pelo segundo ano consecutivo, o Centro Internacional de Negócios da Madeira na WEB SUMMIT, tendo em mente que cerca de 10% das empresas licenciadas no CINM já são empresas tecnológicas (ICT).A exposição itinerante denominada por “Missão no Iraque”,foi inaugurada no Madeira Shopping, com a presença dos representantes das unidades militares do Exército, sediadas no arquipélago da Madeira, dos militares que integraram o 8º Contingente Nacional da Operation Inherent Resolve, no Iraque entre novembro de 2018 e Abril de 2019, do Comandante da Zona Militar da Madeira, Major General Carlos Perestrelo, do Secretário Regional da Agricultura Humberto Vasconcelos, em representação do Presidente do Governo Regional, e em representação do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, o vereador Rúben Abreu.A Escola Dona Olga de Brito foi palco da realização de um simulacro de incêndio. Neste treino, estiveram envolvidas cerca de 190 pessoas, entre alunos, docentes e funcionários não docentes, assim como técnicos da Secretaria Regional de Educação, do Serviço Regional de Proteção Civil e do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal, de uma empresa de segurança contra incêndios e dos Bombeiros Voluntários do Funchal.A Olimar vai manter a sua operação charter para o Porto Santo, em 2020, com voos diretos realizados com a Eurowings, entre maio e outubro. O voo que parte de Colónia, terá uma duração de menos de quatro horas, revela a Olimar.O ‘Workshop Silhouette Cameo’ realizou-se, nos passados dia 12 e 13, no Complexo Desportivo de Gaula, e contou com uma boa adesão. A iniciativa apresentou muitas novidades no mundo da papelaria personalizada por Águeda Bartolomeu, da Emtelis, que veio à Madeira participar e promover o referido workshop, em parceria com a Hollipop Eventos.Um estudo revela que o ambiente contribui para as diferenças de género na atividade física e obesidade infantil. O ambiente local – social e construído – promove modelos de discriminação na prática desportiva infantil baseada no sexo, contribuindo bastante para a obesidade em meninas. A conclusão é de um estudo realizado por uma equipa do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

