Nas bancas a edição 1092 do Tribuna da Madeira

Videovigilância no centro histórico



Foi assinado um protocolo entre o presidente da Câmara Municipal do Funchal (Miguel Silva Gouveia) e o Comandante do Comando Regional da Madeira da PSP (Superintendente-chefe Luís Simões) com vista à instalação de um sistema de videovigilância CCTV no centro histórico da cidade. Recorrendo às novas tecnologias, esta medida tem por objetivo zelar pela segurança dos cidadãos – com a utilização de câmaras de vídeo colocadas em locais públicos de utilização comum.

Madeira “muito fustigada” pelas drogas sintéticas



As novas drogas sintéticas são, desde Dezembro de 2010, um problema grave para a Madeira. Licínio Santos foi ouvido na Comissão de Saúde e Assuntos Sociais para fazer “esclarecimentos relativos à capacidade de intervenção da Região Autónoma sobre os comportamentos aditivos”. O director da Unidade de Tratamento da Toxicodependência traçou um quadro preocupante.

“É fundamental cumprir o isolamento”



Receando um aumento de casos de Covid-19, na época natalícia, Miguel Albuquerque apela aos estudantes que regressam à ilha para que façam teste PCR no Continente.

PSD acusa CMF de “estrangular” a ARM



O Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira acusa a Câmara Municipal do Funchal de “estrangular” financeiramente a Águas e Resíduos da Madeira. Miguel Silva Gouveia, o presidente da autarquia, disse em Outubro que iria “esgotar” todos os instrumentos jurídicos para impedir o aumento nos preços cobrados aos funchalenses pela empresa pública sob alçada do Governo Regional.

Mayra planeia nadar à volta da Ilha



Mayra Santos, a primeira mulher a fazer a travessia a nado entre o Porto Santo e a Madeira, voltou, recentemente, a fazer história batendo o duplo recorde mundial de natação estática.

Parlamento aprova regime para autoconsumo de energia renovável



A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) aprovou, na globalidade, a proposta de Decreto Legislativo Regional que adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei nº 162/2019, de 25 de Outubro. PSD, CDS/PP e JPP votaram a favor, o PS e o PCP abstiveram-se. O referido decreto estabelece o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia renovável, individual, coletivo ou por comunidades de energia renovável.

Banco de Afetos da Francisco Franco dinamiza projeto solidário



O Banco de Afetos da Escola Secundária de Francisco Franco, juntamente com oito turmas, está a dinamizar, durante esta semana junto da comunidade educativa, uma recolha de bens alimentares para a Cáritas Diocesana do Funchal, no âmbito do projeto “Conto Contigo”.

«Mulheres Que Fazem a Diferença» partilham “estórias” de vida



A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira em parceria com a Galeria Marca de Água retoma, neste mês de novembro, a organização de um ciclo de mesas redondas intitulado “Mulheres QueFazem a Diferença” dedicadas às mulheres empreendedoras. As conversas serão transmitidas em direto para as redes sociais da organização, a partir das 18h00, ao longo de todas as segunda-feiras deste mês.

Proprietário de estabelecimento detido por desobediência



Um homem com 60 anos, proprietário de um estabelecimento localizado em Santa Cruz, foi detido ontem pelo crime de “desobediência às regras em vigor no Estado de Emergência e em consonância com as normas emanadas pela Presidência do Governo Regional da Madeira relativamente aos horários de funcionamento”.

Falta de apoio levará ao encerramento de hotéis



A Associação da Hotelaria de Portugal estima que a quebra nas dormidas, em 2020, pode chegar a 46,6 milhões e a perda de receita a 3,6 mil milhões de euros, o que representa uma quebra de cerca de 80% face a 2019.

«Giló – o herói do mar» retrata o povo de Câmara de Lobos



A Casa da Cultura de Câmara de Lobos vai ser palco, esta sexta-feira, dia 11 de dezembro, da apresentação do livro “Giló o herói do mar”, da autoria de Zita Cardoso.

A obra, editada por O Liberal, tem prefácio do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.

«O Giló é a personificação do povo de Câmara de Lobos. Com a pele curtida pelo sol e coração mole torneado pelas ondas. Conheci a sua história e ouvi o testemunho de quem com ele convivia. Cresceu como muitos meninos de Câmara de Lobos, o seu quintal era a baía, a sua escola o mar.

