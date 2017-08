Nas bancas a edição 926 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 926 – 25/08/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

‘Centro de Férias promove inclusão social’

Sofia Erra, diretora Técnica e Assistente Social da APPDA-Madeira, e Rubina Aguiar, Psicóloga, não têm dúvidas de que o Centro de Férias Inclusivo tem contribuído para reduzir o estigma da deficiência na sociedade. Em entrevista ao «Tribuna», as técnicas alertam que os pais têm um papel muito importante no processo de inclusão social.

“A verdade sempre prevalecerá”

O 509º aniversário do Município do Funchal ficou inevitavelmente marcado pela tragédia no Monte. O Executivo Municipal e os partidos políticos na oposição exigiram o rápido apuramento de responsabilidades.

Faixa “corta-fogo” vai aumentar a segurança da Cidade do Funchal

Foi feita a escritura de doação do primeiro terreno da faixa “corta-fogo” que funcionará como uma barreira à propagação do fogo. Susana Prada lançou um apelo para que a população não faça fogueiras, nem faça lume na floresta.

Bombeiros madeirenses reclamam falta de pagamentos do patrulhamento florestal

O Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais – 2017 (POCIF) entrou em vigor na RAM desde o dia 15 de junho, com equipas em permanência vigilância de combate aos incêndios florestais. Os Bombeiros dizem estar em desespero pelo atraso nos pagamentos deste serviço, porque muitos estão desempregados e precisam de sobreviver. O SRPC garantiu ao «Tribuna» que “todos os valores referentes ao POCIF 2017 estão em dia”.

PSD “ressuscita” ‘Cidade da Criança’

A ideia foi abordada em 2001 por Miguel Albuquerque.

Tratava-se de uma proposta aliciante para quem imaginava um espaço a usar por todas as crianças. Mas, no entanto, a realidade foi outra. O resultado foi a criação de um espaço privado, o Madeira Magic – Cidade da Criança, onde o lazer das crianças é pago. A candidata do PSD à autarquia do Funchal “aproveita” a ideia antiga para “renovar” agora a zona do Lido.

Bodyboard feminino europeu e mundial disputado na Madeira

Joana Schenker, campeã do circuito europeu e quarta classificada no Mundial APB de 2016,

é uma das favoritas ao pódio na Madeira nesta 4ª edição do Bodyboard Girls Experience.

Festa do Vinho com ‘casa cheia’

As taxas de ocupação hoteleira no período da Festa do Vinho deverão rondar os 89%. O evento decorre entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro.

“Apoios às coletividades deveriam ser dados consoante os trabalhos”

No âmbito do Dia do Artista, assinalado ontem, 24 de agosto, o Tribuna da Madeira ouviu as aspirações do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Uma das grandes apostas da Instituição “está na investigação e pesquisa tanto de arquivo, biblioteca ou de campo, com a finalidade de muitas delas ficarem registadas em livro”.

Madeira no Salon Ultra-Trail em Mont Blanc

A Madeira vai estar em destaque no Salon Ultra-Trail 2017, em Chamonix – Mont-Blanc, França, naquela que é considerada uma das maiores feiras do mundo de Turismo Ativo. São esperados no evento cerca de 50.000 entusiastas do Trail/Sky Running e do turismo ativo.