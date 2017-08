Polícia Marítima combate criminalidade na praia de Matosinhos

O Comando-local da Polícia Marítima de Leixões deteve em flagrante, no dia 23 de agosto, no decorrer de uma operação policial, um individuo do sexo masculino, por se encontrar a furtar objetos pessoais (carteiras, telemóveis e dinheiro), na Praia de Matosinhos. Na sua posse foram encontradas oito carteiras com documentos pessoais e dois telemóveis.

No ato da identificação contatou tratar-se de um cidadão de nacionalidade brasileira, que se encontrava ilegal no país.

Após contacto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e Delegado do Ministério Público do Tribunal de Matosinhos, que confirmou a sua detenção, foi o mesmo presente a julgamento hoje, dia 24 de agosto, pelas 10h00.

Os objetos e documentos apreendidos foram entregues aos seus proprietários e foi elaborado o respetivo auto de notícia.