Nas bancas a edição 972 do Tribuna da Madeira

Aviões, incêndios e ferry contra Lisboa

Miguel Albuquerque insiste que a Madeira não pode contar

com o Estado.

A pouco mais de um ano das Eleições Regionais, o presidente do PSD-M e do Governo Regional tem vindo a acusar o Governo da República de falta de solidariedade para com a Região Autónoma. Segundo Albuquerque, há na Oposição “marionetas” de Lisboa que não defendem os interesses da Madeira.

Governo reitera processo contra a TAP

O Governo Regional confirma e reitera o que vem dizendo em relação aos cerca de 75 voos cancelados pela TAP desde Janeiro, mas também “aos sistemáticos atrasos de voos e aos preços pornográficos praticados pela companhia nas ligações para a Madeira”. E garantiu mesmo, na terça-feira, que vai manter a acção judicial onde pedirá indemnização à transportadora aérea pelos danos causados à economia da Região Autónoma.

Disparam as reclamações sobre cobranças de dívidas

O ano de 2018 tem sido marcado por um aumento exponencial do número de reclamações contra empresas de cobranças de dívidas que, de acordo com um novo projecto-lei, terão de cumprir mais requisitos para exercerem a sua actividade. Os consumidores ficam um pouco mais protegidos.

Cristiano muda-se para Itália

Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e vai ser jogador da Juventus, uma transferência de Espanha para Itália que vai render 30 milhões de euros anuais ao madeirense durante os próximos quatro anos.

Madeira tem estadia média mais elevada

Portugal bateu um novo recorde no sector do turismo, em 2017, de acordo com a 13ª edição do Atlas da Hotelaria da Deloitte. O total de dormidas no país passou dos 57 milhões, enquanto as receitas de alojamento chegaram aos dois mil milhões e meio de euros, tendo a taxa de ocupação média atingido os 64%.

Aluna vence prémio com dispositivo de protecção

Alexandra Rodrigues, aluna do 11.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, venceu a 7 de Julho o prémio FAQtos 2018, que juntou os 10 melhores projectos do país em radiação electromagnética em comunicações móveis. A cerimónia decorreu no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico, em Lisboa.

Professores recebem Formação para aplicar a esgrima nas escolas

O objectivo da “Formação Didáctica da Esgrima” foi disponibilizar ferramentas e conhecimentos básicos dos gestos técnicos fundamentais da esgrima para que possam ser aplicados nas escolas nas aulas de Desporto.

Amanhã há campanha de recolha de resíduos

O início dos trabalhos da campanha de recolha de resíduos “Há Mar e Mar, Há ir e Limpar” ocorre já este sábado, dia 14 de julho, às 10h00, no centro Náutico de São Lázaro (Funchal). A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, irá acompanhar o início dos trabalhos.

Alunos do Conservatório em Festival no Porto

Maria Francisca Freitas e Maria Helena Freitas, alunas do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetácculo – Interpretação do Conservatório, Escola Profissional das Artes da Madeira, acompanhadas pela Prof.ª Alexandrina Alves, estão a participar na 9.ª edição da Semana de Escolas de Teatro, que decorre entre 1 e 14 de Julho.

Funchal Jazz com “qualidade garantida”

O Festival Funchal Jazz 2018, que decorre entre 12 e 14 de Julho, foi apresentado na quarta-feira pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo. Na cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho estiveram presentes Paulo Barbosa (director-artístico do evento) e Jazzmeia Horn (uma das cabeças-de-cartaz).

