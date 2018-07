Nas bancas a edição 971 do Tribuna da Madeira

“Há tentação para a promessa fácil”

O Governo Regional tem mantido uma “proximidade” com as comunidades madeirenses radicadas no estrangeiro, diz Miguel Albuquerque, mas Lopes da Fonseca não tem dúvidas que estas “já foram melhor consideradas”. Para Victor Freitas, basta lembrar que o Programa de Governo para 2015-2019 “apenas em 3 páginas aborda as questões dos emigrantes de forma genérica e sem grandes medidas concretas”. “O Governo Regional está muito longe de realizar as suas obrigações quanto ao acompanhamento e resposta aos anseios e preocupações dos emigrantes”, aponta Ricardo Lume. Raquel Coelho não tem dúvidas que “os laços familiares falam mais alto do que qualquer ponte de ligação institucional”.

Cláudia questiona Comissão Europeia

Cláudia Monteiro de Aguiar questionou a Comissão Europeia sobre a reafectação das verbas do Fundo de Coesão para fazer face aos incêndios, naquele que é um ‘compromisso falhado’ da parte do Governo da República. O reforço de 30,5 milhões de euros, anunciado no dia 8 de Novembro de 2016, não chegou à Região Autónoma da Madeira.

PSD preferiu “caminho da desinformação”

O PSD acusou a Câmara Municipal do Funchal de afugentar as pessoas do centro da cidade, devido a uma política de mobilidade que é “apenas para ricos, jovens e saudáveis.” Em causa está a aprovação do Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável, sobre a qual a autarquia viu-se obrigada a prestar esclarecimentos. A argumentação dos social-democratas, garante a edilidade, deveu-se a “inteiro desconhecimento ou má fé”.

Crédito mais difícil para as famílias

As famílias apenas podem gastar metade do seu rendimento com empréstimos bancários. As regras do Banco de Portugal, que entraram em vigor a 1 de Julho, criam restrições à concessão de novos créditos à habitação e ao consumo.

“Cafôfo não vê Madeira sem as comunidades”

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente, ao longo dos últimos dias, em Saint Helier, capital da ilha de Jersey, no Reino Unido, onde reside uma grande comunidade de emigrantes madeirenses, no sentido de assinalar os 20 anos da geminação entre o Funchal e aquela cidade britânica, bem como de integrar as comemorações deste ano do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, ali assinaladas.

Pestana conquista dois ‘óscares‘ do turismo

O Pestana Hotel Group recebeu, na segunda-feira, o mais alto galardão do turismo mundial para duas das suas unidades hoteleiras. Pelo quinto ano consecutivo, o Pestana Porto Santo All Inclusive & Spa Beach Resort recebeu o galardão para Europe’s Leading All Inclusive Resort, enquanto o Pestana Palace Lisboa venceu na categoria de Portugal’s Leading Luxury Business Hotel.

Expomadeira começa hoje

A XXXV edição da Expomadeira começa hoje, no Estádio dos Barreiros, e prolonga-se até ao próximo dia 15 de Julho. Noventa empresas, dos mais variados sectores de actividade, estarão presentes na edição deste ano daquele que é já considerado um dos maiores certames na Região Autónoma.

Governo Regional vai processar a TAP

O Governo Regional vai processar a TAP por danos provocados pelos cancelamentos e atrasos nos voos com origem e destino na Madeira. Segundo o jornal PÚBLICO, o líder do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque, já contactou um escritório de advogados.

Tolentino toma posse a 27 de Julho

José Tolentino Mendonça vai tomar posse como arcebispo no próximo dia 27 de Julho, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. A cerimónia deverá ser presidida pelo Núncio Apostólico, D. Rino Passigato, que representa o Papa em Portugal.

‘Atenção plena’ na Jaime Moniz

O “I Encontro Regional de Mindfulness na Educação” tem lugar hoje, sexta-feira, a partir das 9 horas, na Sala de Conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz. A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Educação (através da Direcção Regional de Educação) e aberta a toda a comunidade educativa, convida à partilha e reflexão sobre a temática do Mindfulness em contexto escolar e ocorre no âmbito do Projeto Oficinas de Formação – Mindfulness na Escola 2017/2018.

