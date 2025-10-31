Nas bancas a edição 1350 do Tribuna da Madeira

Governo garante “harmonia” com autarquias

Miguel Albuquerque assinalou, esta semana, a “disponibilidade” do Executivo madeirense para trabalhar em “conjunto e em harmonia” com os municípios do Funchal, Calheta e Ponta do Sol. A garantia de “cooperação” com os novos elencos autárquicos saídos das eleições de 12 de Outubro foi afirmada em concelhos liderados pela coligação PSD/CDS. Em Machico e São Vicente, onde o presidente do Governo esteve representado por secretários regionais, ficou apenas a promessa de “dialogar”.

Vitória de Madalena “é orgulho para a Madeira”

Madalena Costa, com apenas 17 anos, voltou a escrever uma página brilhante na história do desporto madeirense e nacional, ao sagrar-se campeã do Mundo de patinagem artística na disciplina livre, na 69.ª edição dos Mundiais da modalidade, que decorreu em Pequim, China. Depois de já ter conquistado o título europeu, Madalena Costa confirmou, uma vez mais, o seu enorme talento, alcançando o ouro mundial com uma prestação de excelência. A atleta do Sports Club Santacruzense destacou-se entre 31 concorrentes, somando 93,92 pontos no programa curto e 166,33 no programa longo, para um total de 260,15 pontos — uma marca que lhe garantiu a consagração no escalão sénior.

Produção de banana regional “tem-se mantido estável”

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica e do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia do Ambiente, realizou na tarde do dia 23 de outubro, uma Visita Técnica ao Centro de Processamento de Banana do Funchal, localizado na freguesia de São Martinho, junto ao Mercado Abastecedor de São Martinho (CAPA), no Funchal. Esta iniciativa contou com as presenças dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica e Engenharia do Ambiente, Eng.º Joaquim Leça e Eng.ª Carina Gomes de Freitas, respetivamente, e de Membros das Especialidades de Engenharia Agronómica, Ambiente e Mecânica, e outros interessados.

Entre prorrogações e auditorias, o novo Hospital da Madeira aproxima-se da fase decisiva

Há seis agrupamentos, constituídos por 15 empresas, que se candidataram ao concurso para a 3ª fase da empreitada de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira. Pedro Rodrigues sublinha que o interesse no “último passo e a fase mais importante” da obra a cargo da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas é “reveladora do bom funcionamento da concorrência”. Na análise à 2ª fase, o Tribunal de Contas recomendou que fossem exercidos os “poderes de fiscalização técnica, financeira e jurídica”.

JPP exige mais transparência e clareza política

A primeira reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal, que marcou a estreia do Juntos Pelo Povo (JPP) no órgão autárquico e a liderança da oposição, representado pelos vereadores Fátima Aveiro e António Trindade, decorreu nesta quinta-feira. A referida reunião teve como objetivo deliberar sobre o regimento, a delegação de competências e a organização do executivo municipal. O Juntos Pelo Povo (JPP) assinala esta estreia com “sentido de responsabilidade” e “espírito de fiscalização”, reafirmando o compromisso de trabalhar por uma “cidade mais justa, equilibrada e para todos”, tal como defendeu o partido nas últimas eleições autárquicas.

“Não há lugar para o islamismo em Portugal”

O deputado do CHEGA na Assembleia da República (AR) afirmou que o islamismo, sobretudo na sua vertente fundamentalista, é “totalmente incompatível” com a cultura portuguesa, com a civilização europeia e com os valores cristãos que moldaram Portugal ao longo da sua História. Francisco Gomes alertou que o país está a ser alvo de uma expansão de comunidades islâmicas radicais, que, a seu ver, “não vêm para se integrar, mas para impor a sua visão totalitária e antiocidental”.

Habitação pública “continuará a ser prioridade”

A garantia é deixada por Miguel Albuquerque que sublinhou estarem em curso, ou concluídos, empreendimentos de habitação em todos os concelhos da Madeira. Um investimento, aponta, superior a 130 milhões de euros.

