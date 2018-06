Nas bancas a edição 970 do Tribuna da Madeira

Transporte Marítimo

Preços denunciados à Autoridade da Concorrência

Em causa estão os valores “exorbitantes” aplicados na linha marítima pelo navio Volcán de Tijarafe, que realiza a viagem inaugural na próxima segunda-feira.

Oposição destila ‘confiança’”

Dossiers “complicados” e incumprimento de promessas eleitorais dão motivos aos partidos opositores ao PSD-M e a Miguel Albuquerque para acreditar numa mudança política na Região Autónoma, já nas Eleições Regionais de 2019.

O BE e o CDS/PP têm vindo a se posicionar, com ‘esperança’ na inexistência de maioria absoluta, tanto do PS como do PSD.

“Santa Cruz esteve à beira da bancarrota”

O Dia do Concelho de Santa Cruz foi assinalado sem a presença do Governo Regional. Filipe Sousa preferiu a representação do povo.

Sector primário “com o melhor rendimento de sempre”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, enalteceu a importância do sector primário para a Madeira, lembrando que o mesmo teve rendimento um de 114 milhões de euros no ano passado, o maior de sempre.

Chaves da Cidade do Porto Santo “nas mãos” de João Baptista

O investigador João Baptista recebeu a chave da cidade do Porto Santo nas comemorações de mais um aniversário assinalado na ilha, por proposta do Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

Novos agraciados a 1 de Julho

A cerimónia irá decorrer no Porto Santo.

Comissão do REGI foi a Lisboa

A iniciativa foi da eurodeputada Liliana Rodrigues.

Madeira com variações negativas na taxa de ocupação

A Hotelaria da Madeira apresentou uma taxa de ocupação quarto de 81%, menos 5,2 p.p. face a abril de 2017.

Enfermeiros: Remuneração e descongelamento das carreiras “é uma questão de tempo”

A secção laboral dos Enfermeiros TSD (Trabalhadores Social-Democratas) reuniu-se com o Secretário Regional da Saúde, Jardim Ramos, tendo saído com a garantia de que tanto a remuneração dos especialistas como o descongelamento das carreiras são uma questão de tempo.

Tolentino Mendonça nomeado para o alto cargo de bibliotecário da Santa Sé

O até aqui vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa tomará posse a 1 de setembro.

