Alzheimer Portugal lança nova campanha no Funchal

A Associação Alzheimer Portugal vai lançar no próximo dia 30 de julho, Dia Internacional da Amizade, uma campanha pioneira em Portugal, que difunde uma mensagem positiva e inclusiva sobre a demência e que tem como objetivos aumentar a compreensão sobre a demência e convidar todos os cidadãos a comprometerem-se ativamente na melhoria do dia a dia das pessoas com demência.

Segundo José Carreira, Presidente da Alzheimer Portugal, «é importante combater o desconhecimento e o estigma associados à demência, assim como aumentar o nível de consciencialização sobre este tema».

Com esta iniciativa, acrescenta, «queremos ajudar os cidadãos a compreenderem como é que a demência afeta as pessoas e contribuir para alterar comportamentos que tornem a sociedade mais amiga das pessoas com demência».

Para lançar esta campanha, que visa mudar a forma como o nosso país pensa, age e fala sobre a demência, a Alzheimer Portugal vai estar presente, a partir das 10 horas do dia 30 de julho, em várias praias e cidades portuguesas, 20 locais no total, em todos os distritos de Portugal Continental e Arquipélago da Madeira, onde voluntários da associação irão apresentar a iniciativa e convidar as pessoas a aderir. A iniciativa pioneira visa mudar a forma como o nosso país pensa, age e fala sobre a demência.

No caso da Madeira, a iniciativa irá decorrer na Praia Formosa.