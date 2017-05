Café Memória da Madeira com encontro a 27 de maio

O Café Memória da Madeira, iniciativa conjunta da Associação Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, terá um novo encontro no próximo sábado, dia 27 de maio, com início às 9 horas, e com fim às 11 horas, no restaurante Yuan Sushi Wok, no MadeiraShopping.

O tema de conversa no nosso café, conduzida pelo Terapeuta da Fala Dr. Vítor Teixeira, será a Intervenção da Terapia da Fala nas demências.

O Café Memória pretende ser um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares. A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia