Portugal é um dos destinos de eleição de turistas de todo o mundo

Durante o encontro anual que reuniu, em Portugal, mais de cinquenta representantes das autoridades de turismo de toda a Europa, o presidente da European Travel Commission – ETC, Peter de Wilde, foi reconduzido para um mandato de dois anos.

Organizada pelo Turismo de Portugal, esta reunião foi precedida por um fórum de discussão em que os membros da ETC e as empresas privadas associadas lançaram o debate sobre a estratégia para a competitividade futura da Europa no setor do turismo.

As delegações deste organismo privado, responsável pela promoção da Europa enquanto destino turístico, aprovaram o modelo de plataforma de promoção conjunta da Europa no mercado chinês, que reúne os países, regiões e cidades, numa abordagem conjunta ao mercado estratégico da China, que será cofinanciada pela União Europeia.

De referir que Portugal é o 14.º país mais competitivo no setor turístico, a nível mundial, de acordo com o ranking 2017 do Fórum Económico Mundial.

Assim, para o presidente da ETC, Peter de Wilde, Portugal é actualmente um dos destinos de eleição de turistas de todo o mundo.

– O Turismo de Portugal soube, de forma exemplar, capitalizar as mais-valias deste país e torná-las em ativos turísticos com forte poder de atração, estratégia que tem sido elogiada pelos seus parceiros e pelas organizações internacionais.

Portugal ocupa actualmente o 7.º lugar no ranking dos países europeus que mais recebe e organiza congressos e convenções, segundo o relatório da Associação Internacional de Congressos e Incentivos – ICCA, relativo a 2016.