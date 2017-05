TAP lança pagamento

A TAP lançou um passatempo que vai oferecer o dinheiro de volta aos primeiros 10 passageiros que, entre as 10h00 de dia 23 de maio e as 23h59 do dia 29, comprem viagens com MB WAY, através do site flytap.com.

De acordo com o comunicado da companhia aérea, o passatempo está limitado a compras até mil euros, com os restantes clientes da companhia aérea de bandeira nacional a ganharem ainda vouchers até um valor de 50 euros por reserva, válidos por um ano.

“Para participar no passatempo, quando estiver a finalizar a sua reserva, deverá escolher a opção de pagamento MB WAY, introduzir o número de telemóvel associado à sua conta MB WAY e aceitar os Termos e Condições do passatempo”, aponta a TAP.