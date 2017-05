FlyTap adere ao MB WAY

A TAP introduziu uma nova forma de pagamento no site FlyTAP, passando a permitir a compra de bilhetes através de MB WAY, uma nova funcionalidade que passa a estar disponível para compras através de smartphones e tablets.

Para assinalar o lançamento da nova forma de pagamento, a TAP e a SIBS vão oferecer o valor integral dos bilhetes aos primeiros 10 clientes que, no dia 23 de Maio, a partir das 10h00, efetuarem as suas reservas no FlyTAP e realizarem o pagamento através de MB WAY, até um montante de mil euros. A campanha arranca esta quinta-feira, 11 de Maio.

Além desta oferta, a companhia vai também oferecer Gift Vouchers, entre 10 e 25 euros, em voos domésticos, europeus ou para o norte de África, bem como de 25 a 50 euros para voos intercontinentais, aos demais passageiros que realizem reservas e compras nestas condições, entre 23 e 29 de Maio, sendo os valores mais elevados atribuídos mediante compras em classe Executiva.

“Com esta campanha, a TAP pretende destacar a simplicidade e a rapidez que este método de pagamento proporciona aos seus Clientes, bem como uma maior comodidade, visto poder ser utilizada em qualquer hora ou lugar”, destaca a companhia em comunicado.

Os clientes que pretendam utilizar este novo método de pagamento devem activar a modalidade MB WAY no multibanco, selecionando a opção “MB WAY”, inserindo o respetivo número de telemóvel e definindo um pin, que será necessário para confirmar as transações na aplicação MB WAY.

De seguida, os utilizadores devem proceder ao download e activar a aplicação MB WAY, introduzindo o número de telemóvel e pin MB WAY definido anteriormente. O utilizador receberá de imediato um SMS com o código de activação a inserir na aplicação e o serviço estará pronto a ser utilizado.

O download e a adesão à aplicação MB WAY não tem custos e está disponível para os sistemas operativos Android, iOS e Windows.