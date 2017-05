Fado de Coimbra no Teatro Baltazar Dias

O fim-de-semana que marcará a visita do Santo Padre a Portugal, assinalará a apresentação na Madeira do grupo de Fado de Coimbra com mais notoriedade na atualidade, o Fado Ao Centro.

Esta formação conimbricense, existente desde 2010, tem efectuado um trabalho notável na promoção e divulgação do Fado dos Estudantes, tendo em 2011 apadrinhado o Grupo de Fados da Universidade da Madeira. Para além do grupo de fados, o Fado Ao Centro conta igualmente com uma casa de fados e uma escola de música ambas a funcionarem no centro histórico de Coimbra, garantindo assim uma oferta global e sustentada deste património imaterial da cultura portuguesa.

Na sequência das digressões que o grupo efetuou durante o corrente ano em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente: Cabo Verde, Alemanha, Canadá e Holanda, apresenta agora no Teatro Baltazar Dias no Funchal, nos dias 13 e 14 de Maio, o espetáculo “De Coimbra com Amor”. Em palco estarão os clássicos de sempre como “Samaritana”, “Fado Hilário”, “Coimbra é uma lição” ou “Coimbra tem mais encanto na hora da Despedida”, mas também as novas composições do grupo como “Maria” ou “Penélope”. A primeira parte do concerto estará a cargo do grupo de Fados da AAUMA que evidenciarão as novas vozes e instrumentistas que regularmente divulgam o Fado de Coimbra na Madeira.

O Fado Ao Centro continuará este ano o seu percurso internacional que os levará ainda em Maio aos Estados Unidos, em Agosto à Áustria e em Setembro às ilhas Canárias. Dentro de portas destacam-se ainda as apresentações na Casa da Música no Porto e CCB em Lisboa ambos em Novembro e em Dezembro no mítico Teatro Académico de Gil Vicente em Coimbra onde contará apresentar o seu novo álbum.