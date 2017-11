TAP já transportou mais de 11,9 milhões de passageiros em 2017

Shares

A TAP anunciou, no passado dia 7 de novembro, que já conseguiu ultrapassar, até final de outubro, o número total de passageiros que transportou em 2016. Assim, entre janeiro e outubro de 2017, a TAP já transportou mais de 11,9 milhões de passageiros quando, em 2016, e considerando o ano completo, tinha transportado 11,7 milhões.

O mês de outubro foi também aquele em que a companhia registou a melhor taxa de ocupação dos seus voos este ano, atingindo uma média de 87,2 por cento dos lugares ocupados, uma subida de 1,8 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2016.

A TAP transportou em outubro 1,3 milhões de passageiros, mais 15 por cento que em período homólogo do ano anterior. Segundo a companhia, o maior crescimento no número de passageiros transportados registou-se nas rotas europeias, com mais 130 mil passageiros, um aumento equivalente a 18 por cento face a 2016. A TAP justifica este aumento com “o investimento realizado pela companhia na renovação dos interiores das suas aeronaves, que permitiu aumentar o número de lugares oferecidos e também o conforto dos passageiros”.

Nas rotas dos Estados Unidos da América, o crescimento também foi significativo, registando um incremento superior a 14 por cento nos passageiros transportados face a Outubro do ano passado.

A companhia portuguesa vinca ainda “o forte crescimento que se tem registado no Brasil”, onde os voos atingem “a maior taxa de ocupação de toda a rede da transportadora”, com uma média de 92,2 por cento dos lugares ocupados, mais 4,3 pontos percentuais que em outubro de 2016.