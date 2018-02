TAP cancela voos para o aeroporto Cidade de Londres

Shares

A TAP cancelou hoje os dois voos diários para o aeroporto Cidade de Londres, em Inglaterra, devido ao facto da infraestrutura estar fechada temporariamente após a descoberta de uma bomba por explodir da Segunda Guerra Mundial.

“O aeroporto de London City está fechado. Os nossos dois voos foram cancelados, naturalmente, mas os passageiros foram todos protegidos noutros voos para os outros aeroportos londrinos para os quais operamos”, disse fonte da transportadora aérea à agência Lusa

O aeroporto foi hoje encerrado, temporariamente, após o engenho explosivo ter sido descoberto na madrugada de domingo numa doca do rio Tamisa, durante obras planeadas no âmbito do plano de ampliação da infraestrutura aeroportuária.

Segundo as autoridades, o pequeno aeroporto permanecerá encerrado enquanto durarem as operações de remoção da bomba. O aeroporto está localizado perto de zonas portuárias do leste de Londres, área que foi fortemente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial.