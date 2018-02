Portugal teve duas mentiras na Wikipédia

Shares

O jornal espanhol “El País” revelou uma lista de cinco mentiras que estiveram online na Wikipédia. A maioria é descoberta em poucos minutos e logo apagada, mas há registos que duraram mais de dez anos.

Portugal tem duas entradas nesta lista, mesmo não figurando nas que estiveram mais tempo online.

Manão diz respeito uma alegada aldeia portuguesa, perto da fronteira com Espanha, que teria um castelo construído a mais de um quilometro acima do nível da água do mar. Em 2006, esta aldeia, com 231 habitantes, teria mesmo recebido mais de 23 mil visitantes. Esteve disponível mais de quatro anos e foi apagada em Abril, de 2007.

A batalha de Bicholim, entre 1640 e 1641, teria envolvido os governantes portugueses em Goa e o Império Maratha. Conseguiu enganar vários leitores durante mais de cinco anos.