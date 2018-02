Técnicos avaliam qualidade do ar no Bloco Operatório

Shares

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que nesta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, uma equipa de técnicos dos SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais) vai proceder à avaliação da qualidade do ar nas salas do Bloco Operatório do Hospital Central do Funchal.

Esta intervenção estava já programada para o mês de março, ao abrigo do contrato de monitorização da qualidade do ar existente, mas devido à anomalia verificada no sistema de ventilação, causado pelos ventos fortes, foi solicitada a antecipação desta visita de forma a que sejam reunidas todas as condições para o normal funcionamento do bloco operatório.

A anomalia identificada nas duas salas do bloco operatório tem condicionado a atividade clínica, e nestes últimos dois dias (8 e 9 de fevereiro) foram adiadas 12 intervenções cirúrgicas não urgentes.

O SESARAM prevê que após esta avaliação técnica e especializada estejam reunidas as condições de segurança para reativação destas duas salas do bloco operatório.