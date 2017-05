ANAC investiga avaria no Aeroporto Humberto Delgado

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) vai abrir um processo de averiguações à avaria no sistema de abastecimento de aviões no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A intenção é “apurar as circunstâncias da falha e futuras medidas a tomar, com vista a garantir que a situação de inoperacionalidade de ontem não se volte a verificar atrasos”.

Na nota enviada à agência Lusa, a ANAC justifica a abertura do processo de averiguações com “a prolongada disrrupção no serviço de abastecimento de combustível no Aeroporto de Lisboa, causando perturbações ao normal funcionamento das operações de voo e provocando transtornos aos passageiros e companhias aéreas”.

Para o organismo liderado por Luís Ribeiro, “os meios mobilizados não permitiram uma resposta suficiente para repor a operacionalidade em pleno”, mas nota que “apesar dos transtornos causados, não colocou em causa a segurança das instalações do Aeroporto, nem dos passageiros e pessoal afecto às operações”.

As operações no aeroporto de Lisboa retomaram a normalidade a meio da manhã de hoje.